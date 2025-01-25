Kartalkaya'daki Otel Yangınında Dışarıdan Kaçış Planı Hayat Kurtardı

Kartalkaya'daki Yangında Dışarıdan Kaçış Planı Hayat Kurtardı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, otelin 7. katında kalan diş hekimi Talat Buğur ve ailesini zorlu bir duruma soktu. Yangın sonrası dışarıdan yapılan kaçış planı, hayatta kalmalarını sağladı.

Otel Misafiri Talat Buğur'ın Korku Dolu Anları

18 Ocak Cumartesi günü otele giriş yapan Buğur, son üç yıllık alışkanlıklarına devam ederek tatil yapmaya karar verdi. Çocukları kayak yaparken, gece saat 22.00'de odalarına çekildiklerinde hiç beklemedikleri bir an yaşadılar:

"Uyuduğum sırada koridordan duyduğum gürültü ve çığlık sesleri beni uyandırdı. Kapıyı açtığımda duman ve koşuşturan insanlar gördüm. Alarm sesi kesinlikle duyulmadı, uyanmam tamamen ses duyduğum için oldu."

Planlama ve Adımlar

Dumanların çatıdan geldiğini gören Buğur, karbonmonoksit zehirlenmesinin tehlikelerinden dolayı koridora çıkmamaya karar verdi. Eşiyle birlikte çarşafları birleştirip aşağıya indirmeye başladılar:

"Birleştirdiğimiz çarşaflar sundurmaya ulaşıyordu. En hafif olanımızdan başlayarak aşağıya bırakmaya karar verdik. Yangın sırasında yukarıdan cam parçaları düşmeye başladı."

Yangın Merdiveninin Yokluğu ve İnsani Yardım

Bir grup genç, merdiven getirerek onlara yardım etmek için geldi. Çağrılarla, yan odadan ve kendi odalarından toplamda 8 kişi, merdivenle tahliye oldular. Merdivenin kaygan olmasıyla birlikte çocuklar zor da olsa inebildiler. Bu zorlu süreçte, Hatay depreminden kurtulan genç bir erkeğin yardımıyla çocuklar güvenle aşağıya indirildi.

Yangının çıkmasının ardından otel içerisindeki kalabalık, panik halinde camları kırmaya başladı; pek çok kişinin yardım çığlıkları yükseliyordu. Buğur, olayı fırsat bilerek, dikkatli ve hesaplı hareket etti. Eğer hızlı bir şekilde binayı terk etseydi, sonuçlarının daha kötü olabileceğini belirtti.

Acil Durum Bilgilendirmeleri Ve Tavsiyeler

Yangın sonrası itfaiye olay yerine geldi ancak Buğur, otelde yangın merdiveni olduğu yönünde daha önce hiçbir bilgilendirme almadıklarını vurguladı: "Eğer otelin alarm sistemi etkin olsaydı, belki de bir can kaybı yaşanmazdı."

Olay sonrasında devlet yetkilileri kendileriyle iletişime geçti ve destek teklif ettiler. Ancak, Buğur, yangının kendilerine nasıl zarar verdiğini ve aynı otelde kalan üç kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirtti. "Bir anlık kayıp, insanların hayatında derin yaralar açabiliyor. Bu tarz olaylardan ders almalıyız."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan diş hekimi ve iş insanı Talat Buğur, yaşadıklarını anlattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan diş hekimi ve iş insanı Talat Buğur, yaşadıklarını anlattı.