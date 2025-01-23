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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:07
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki Yangın Faciası

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen trajik yangında 25 yaşındaki Alp Mercan hayatını kaybetti. Bu üzücü olay sonrası Mercan'ın cenazesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze Töreni Gölbaşı'nda Düzenlendi

Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri kabul eden aile, büyük bir acı yaşadı. Mercan'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Katılan İsimler

Cenaze törenine Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Bu acı olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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