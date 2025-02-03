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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenciler Anıldı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden öğrenciler, okullarında düzenlenen anma törenleriyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:35
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenciler Anıldı

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenciler Anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle okullarında düzenlenen anma törenleriyle anıldı.

Yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Buse Dayı için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde özel bir anma programı düzenlendi. Anma töreninde, Buse'nin isminin verildiği konferans salonunda konuşan rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi" dedi.

Gonce, öğrencilerin Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle hatırlayacağız. Duygularımızı paylaşmanın bu süreçteki önemi büyük" ifadelerini kullandı. Ayrıca, öğrencilerine Buse ile ilgili duygularını yazabilecekleri bir defter bıraktıklarını belirtti.

Buse Dayı'yla geçirilen her anın değerli olduğunu dile getiren Gonce, "Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Ala Dora Türkmen için Anma Töreni

Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde de bir anma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından düzenlenen anma programında, arkadaşları Ala'nın fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Mina Akişli'nin Anısına Tören

Otel yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli, okul bahçesinde düzenlenen anma töreninde anıldı. Okul müdürü Avni Asil, Mina'nın hatırasının yüreklerinde bir yaraya dönüştüğünü belirterek, "Onun enerjisini, gözlerindeki ışıltıyı unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayşe, Mina'nın okuldaki kütüphaneye isminin verilmiş olacağını belirtti. Tören sonrası, Mina'nın oturduğu sıraya bir fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı. Tören sırasında bazı öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları'nda okuyan Dila İnal da okulunda anılmak üzere bir tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından arkadaşlarıyla birlikte başsağlığı dilekleri iletildi.

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