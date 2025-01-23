Kartalkaya'daki Otel Yangınında Ölen Anne ve Kızı Manisa'da Defnedildi

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Üzücü Bir Kaybın Ardından Cenaze Töreni

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 43 yaşındaki Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden anne ve kızı için cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Soma'ya getirildi. İnönü Mahallesi Tuana Sokak'ta babaevinin önünde helallik almak için durdular. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın, aile yakınları için dua etti.

Cenaze Töreni ve Duygusal Anlar

Daha sonra, öğle vaktinde Soma Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kübra Tonguç Altın’ın annesi Fatma Tonguç, camide tabutların üzerinde yer alan kızı ve torununun fotoğrafını görünce fenalaşarak sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Aile yakınları da acıyı paylaşarak fotoğrafları kaldırdı.

Alya Altın’ın babası Ergün Tonguç camide taziyeleri kabul ederken, Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın ise acısına dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine, aile bireylerinin yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı. Cami avlusunda yer kalmaması üzerine bazı katılımcılar caminin içinde namaz kıldı.

Cenaze namazının ardından, anne ve kızının cenazeleri Soma Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Kayak Tatiline Giderken Yangın Felaketi

İzmir'de yaşayan Altın ailesinin, özel okulda 4. sınıf öğrencisi olan kızları Alya'nın kayak sporunu sevmesi nedeniyle yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gittikleri ve Grand Kartal Otel'e 20 Ocak’ta giriş yaptıkları öğrenildi. Baba Hilmi Altın, yangından yaralı kurtulmayı başardı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızı için İnönü Mahallesi Tuana Sokak'ta babaevinin önünde helallik alındı. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için aile yakınlarına dua ettirdi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızı için İnönü Mahallesi Tuana Sokak'ta babaevinin önünde helallik alındı. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için aile yakınlarına dua ettirdi.