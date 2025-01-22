Kartalkaya'daki Otel Yangınında Ölü Sayısı 79'a Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Faciası

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını, ülkede derin bir üzüntü yarattı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Kimlik Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, daha önceki açıklamalara göre 76 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından başlatılan kimlik tespit çalışmaları hala devam etmekte ve şu ana kadar 56 kişinin kimliği belirlenmiştir.

DNA Testleri Sonuç Verdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, DNA testleri neticesinde oteldeki yangında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu gelişme ile birlikte yangın sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a ulaştı.

Bu trajik olayın ardından, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.