Kartalkaya'daki Otel Yangınında Şüpheli Tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlerin yakınlarına yönelik rahatsız edici eylemlerde bulunan şüpheli F.A. (20) tutuklandı. Yangında hayatını kaybedenlere sosyal medya üzerinden çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili yapılan operasyonlar sonucunda Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan F.A., Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Şüphelinin Rolü ve Diğer Gözaltılar

Şüpheli F.A'nın, yangında hayatını kaybedenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya otel yangınında vefat edenler ile ilgili olarak Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D. (19) isimli kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.