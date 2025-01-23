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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yaralıların Durumu Açıklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 40 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:55
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yaralıların Durumu Açıklandı

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yaralıların Durumu Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu yaralanan 40 kişinin sağlığıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bu bireylerin hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yangının ardından sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılara gerekli tedavi uygulanmış ve durumları kontrol altına alınmıştır. İlgili kuruluşların olay yerindeki araştırmaları ise devam etmektedir.

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