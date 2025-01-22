Kartalkaya'daki Yangın: Anne ve Çocukları Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Kartalkaya'daki Yangın İlginç Kurtuluş Hikayesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. Uykuda yakalanan Hülya Karadağ, kızı Emine ve 2 torunu, altıncı kattan lobi kısmında bulunan giriş çatısına atlayarak hayatta kalmayı başardı.

Yangının korkunç anlarını anlatan Hülya Karadağ, uykudayken gürültü ve çığlıklarla uyandıklarını dile getirdi. Karadağ, "Ne oluyor acaba diye kapıyı açtık. Birinin 'Yangın var' şeklinde bağırmasıyla baktık ki her yerde dumanlar var. Hemen içeri girdik, montlarımızı giydik. Islak havlular aldık, ağzımızı kapattık fakat o duman nasıl bir anda öyle geldi anlayamadık ve odaya dönmek zorunda kaldık." dedi.

Odaya döndükten sonra camdan dışarıya yardım çağrısı yaptıklarını anlatan Karadağ, tüm cesaretlerini toplayarak otelin lobi kısmındaki giriş çatısına atladıklarını ifade etti. Çatıdan aşağıdaki kişilerin yardımlarıyla kurtulduklarını belirten Karadağ, "Yangın merdiveni olsaydı bile, mümkün değil bulamazdık. İki oda ileriye gidemedik, nefesimiz kesildi. İnsanlar birbirine çarpıyordu. Yangın alarmı önceden olmuş olsaydı, insanlar daha tedbirli hareket ederdi." şeklinde konuştu.

Emine Karadağ, annesi ve iki çocuğuyla birlikte 6. katta bulunduklarını ve sadece 2 dakikada dumanların etrafı sardığını dile getirdi. "Koridora çıktık, 10-15 adım attık fakat yürünecek gibi değildi, odaya geri döndük. Allah'tan kartı almıştım yoksa koridorda kalmıştık. Daha sonra pencereden çatıya atlayarak kurtulmayı başardık." diyerek yaşadıklarını paylaştı.

Emine Karadağ, itfaiyenin yangın çıktıktan 1 saat sonra geldiğini belirterek, "Jandarmalar gelmişti, 'İtfaiye nerede?' diye herkes bağırdıkça çırpınıyorduk ve daha çok panik yaptık. Burası dağ alanı olduğu için itfaiye zor gelmişti. Tankerleri yüklü olduğu için yavaş geliyorlarmış sanırım." ifadelerini kullandı.

Kayak Eğitmeni Aykut Aysal Korku Dolu Anları Anlattı

Yangın anında başka bir otelde bulunan kayak eğitmeni Aykut Aysal, yaşadıklarını aktardı. Aysal, "Bizim bulunduğumuz otel ile yangın çıkan otelin arasında 250 ila 300 metre mesafe bulunuyor. Bizler uyuyorduk. Kayak hocası arkadaşlarımızın bizleri arayıp Grand Kartal Otel'de yangın çıktığını bildirmesiyle buraya geldik." dedi.

Aysal, saat 04.30 civarında Grand Kartal Otel'in önüne geldiklerinde yangının hızla yayıldığını belirtti. Yardım etmeye çalıştıklarını fakat otel girişindeki alevlerden dolayı içeri giremediklerini aktardı. Yangın öncesinde bazı konukların kurtulmak için atladığını gözlemlediklerini anlatan Aysal, otel önünde bir itfaiye ekibinin bulunduğunu ve bir süre önce geldiğini sözlerine ekledi.