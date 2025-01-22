Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Çetiz ailesinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.