Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında İl Özel İdaresi Müdürü Gözaltında

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın ve Gözaltılar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına dair bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangınla İlgili Soruşturma Süreci

Yangın, Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta başlamıştı. O günden bu yana Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu 31 şüpheli gözaltına alınmış, bu şüpheliler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli gibi isimler yer alıyordu.

Yürütülen soruşturma neticesinde, 22 şüpheliden 9'u serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı. Bu gelişmeler, yangınla ilgili soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne sererken, can kayıplarının yaşanması halkta derin bir üzüntü yaratmıştır.