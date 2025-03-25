Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında İl Özel İdaresi Müdürü Gözaltında

Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:24
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında İl Özel İdaresi Müdürü Gözaltında

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın ve Gözaltılar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına dair bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangınla İlgili Soruşturma Süreci

Yangın, Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta başlamıştı. O günden bu yana Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu 31 şüpheli gözaltına alınmış, bu şüpheliler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli gibi isimler yer alıyordu.

Yürütülen soruşturma neticesinde, 22 şüpheliden 9'u serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı. Bu gelişmeler, yangınla ilgili soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne sererken, can kayıplarının yaşanması halkta derin bir üzüntü yaratmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği