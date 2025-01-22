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Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ailenin Acısı Adana'da Hissediliyor

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden ailenin Adana'daki yakınları taziye çadırında üzüntülerini paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:29
Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ailenin Acısı Adana'da Hissediliyor

Kartalkaya'daki Yangın Felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında, 4 kişilik bir aile trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Duygu Doğan (40) ve eşi Mert Doğan (41) ile kızları Doğa (9) ve Mavi (7) yangın sonucu yaşamını yitirdi. Bu acı olay, ailelerinin Adana’da yaşadığı yakınları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Taziye Çadırı Kuruldu

Yangında ölen Duygu Doğan'ın babası Adnan Aslan için, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu. Çadırı ziyaret eden yakınları ve komşuları, Adnan Aslan ile Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Acılı aileyi teskin etmek için bir araya gelen akrabalar, bu zor süreçte yakınlarına destek oldu.

Ailenin Tatil Planı İfadeleri ve İş Durumu

İstanbul’da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin yarıyıl tatili için kızları ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmiş oldukları öğrenildi. 24 Ocak'ta Adana'daki akrabalarını ziyaret etmeyi planlayan aile, bu talihsiz olayla birlikte hayatlarını kaybetti. Mert Doğan'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir polyester firma genel müdürü olduğu belirtildi.

Cenaze Töreni Detayları

Hayatını kaybeden çift ve iki kızının cenazeleri, yarın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Bu acı olay, ailelerinin yanı sıra tüm toplumu derin bir şekilde etkilemiştir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor. Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında eşi Mert (41), kızları Doğa (9) ve Mavi (7) ile yaşamını yitiren Duygu Doğan'ın (40) babası Adnan Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor. Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında eşi Mert (41), kızları Doğa (9) ve Mavi (7) ile yaşamını yitiren Duygu Doğan'ın (40) babası Adnan Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

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