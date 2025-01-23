Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Genç Kız, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Acı Kaybın Ardından

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Nazik (25), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Anasultan Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze Törenine Büyük Katılım

Acılı aile, kızlarının tabutu başında duygu dolu anlar yaşadı. Cenaze namazı, öğle namazını müteakip kılındıktan sonra Nazik'in cenazesi toprağa verildi. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve çok sayıda kişi katıldı.

Esra Nazik'in Kısa Hikayesi

Esra Nazik, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2023 yılında mezun olmuş ve oteldeki işine sadece bir ay önce başlamıştı. Yangın, genç kadının hayatına veda etmesine neden oldu ve ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in cenazesi Konya'da toprağa verildi.