Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Acı Anma

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren 78 kişi için bir anma programı düzenlendi. Yerel halkın ve platform üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen anma, acının tazeliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Acı Hatıralar Tazelendi

Etkinlikte, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı konuşmada, yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acılarını kalplerinde hissettiklerini belirterek, "Hepsinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Koramaz, yangının meydana gelmesinin nedeninin bilimin ve tekniğin yeterince dikkate alınmaması olduğunu ifade etti. Otele ait yangın algılama ve söndürme sistemleri ile yangın kaçış yollarının teknik standartlara uygun olmadığını vurguladı.

Hesap Sorma Süreci Devam Ediyor

Koramaz, "Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuş durumda. Bu komisyonun faaliyetlerini titizlikle takip edeceğiz. Yangının ilk günü ile ilgili izlenimlerimizi basın aracılığıyla paylaşmıştık. Kısa süre içerisinde, ilgili odalarımız tarafından hazırlanan kapsamlı raporu kamuoyuyla ulaştıracağız. Yangının tüm sorumlularını yargı önünde hesap verene kadar bu süreci sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Eş Genel Başkan Ayfer Koçak'tan Yürekten Mesaj

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da etkinlikte, yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Koçak, doğal olaylar ve kazalarda neden bu kadar ağır bedeller ödendiğini sorgulamanın önemine vurgu yaptı.

Kırmızı Karanfillerle Unutulmadı

Programın sonunda, katılımcılar, yangında yaşamını yitirenlerin anısına otelin bahçe duvarına kırmızı karanfiller bıraktı. Üzerinde "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler, kaybedilen hayatların acısını bir kez daha hatırlattı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi için anma programı düzenlendi. Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu grup, Grand Kartal Otel önünde toplandı. Katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin anısına otelin bahçe duvarının üzerine "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler bıraktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi için anma programı düzenlendi. Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu grup, Grand Kartal Otel önünde toplandı. Katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin anısına otelin bahçe duvarının üzerine "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler bıraktı.