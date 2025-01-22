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Kartalkaya'daki Yangında Yaralılar Taburcu Edildi

Bolu Kartalkaya'daki yangında yaralanan 39 kişi taburcu edildi, 12 kişinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:05
Kartalkaya'daki Yangında Yaralılar Taburcu Edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın!

Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralanan 39 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. Yangın sonucunda 51 kişinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Açıklamada, "39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu üzücü olay, otelde tatil yapanlar arasında büyük bir korkuya neden oldu.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylar ise henüz netlik kazanmadı. Yangında yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu ise sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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