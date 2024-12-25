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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi Başladı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, kayakseverler bir metreyi aşan kar kalınlığıyla kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:07
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi Başladı

Kartalkaya'da Kış Eğlencesi

Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde konumlanan bu popüler kayak merkezi, kent merkezine yalnızca 40 kilometre mesafededir.

Kar Yağışı ve Eğlence

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte, kayak merkezinde kar kalınlığı bir metreyi aşarak kayakseverler için mükemmel bir ortam oluşturdu. Ziyaretçiler, bu beyaz örtü üzerinde kayak ve snowboard yaparak unutulmaz anlar yaşıyor.

Yoğun İlgi ve Yatak Kapasitesi

Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi dönemlerinde yüzde 70-85 doluluk oranına ulaşırken, hafta sonlarında bu oran yüzde 100 seviyesine kadar çıkmaktadır. Kayak tutkunları, Kartalkaya'nın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetten yararlanmak için acele ediyor!

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