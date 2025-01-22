Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen trajik otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının DNA testleri sonucunda 79’a yükseldiğini duyurdu.

Yangın sonrası yapılan çalışmalar, kayıpların kimliklerinin tespit edilmesine yönelik titizlikle sürdürülmüştür. Bu acı olay, bölgedeki otel güvenliğini yeniden gündeme getirmiştir.

Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirilirken, otelin yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu iddiaları da gündeme gelmiştir.

Toplumda oluşturduğu derin üzüntü, yaşamını yitirenlerin aileleri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Hayatını kaybedenlerin hatırası, her zaman canlı tutulacaktır.