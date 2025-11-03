Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi

Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebiyle dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:43
Grand Kartal Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanmasını talep eden dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Dilekçe ve savcılıktan beklenti

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Gültekin, yangında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin birinci derece sorumlu olduğunu belirtti. Gültekin, soruşturma izni verilen personelin ivedilikle savcılık tarafından ifadesinin alınmasını ve gözaltına alınarak tutuklanmalarını talep ettiklerini vurguladı.

Danıştay kararı ve soruşturma izni

Gültekin, Bakanlığın ilk etapta personel hakkında soruşturma izni vermediğini, daha sonra 3 personele izin çıktığını, ancak Danıştay 1. Dairesi kararıyla 9 çalışan hakkında soruşturma izni verildiğini kaydetti. Gültekin, Danıştay'ın bu kişiler için 'kusurlu' kararı verdiğini ifade etti.

Davanın seyri ve verilen cezalar

Yangına ilişkin davada daha önce sorumlulara ağır cezalar verildiğini anımsatan Gültekin, 'Olası kast kararı çıktı. Çocuklar için 34 müebbet, diğerleriyle ilgili de 24 yıl ceza verildi' diyerek, yargılamanın adil sürmesi halinde Bakanlık raporunda kusurlu bulunan kişiler hakkında da benzer sonuçların çıkacağına inandığını söyledi.

Güvenlik endişesi ve görevden uzaklaştırma talebi

Gültekin, soruşturma izni verilen şahıslar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek, delil karartma ihtimali bulunduğunu ve bu kişilerin halen Bakanlıkta görev yaptığı için görevlerinden el çektirilmeleri gerektiğini belirtti.

Savcılık süreci ve kamuoyu eylemi uyarısı

Savcıyla görüştüğünü aktaran Gültekin, savcının 'Vicdanları rahatlatacak, adaleti tesis edecek bir karar verilecek. Soruşturma sürecek ve adalet yerini bulacak' ifadelerinin kendisini rahatlattığını söyledi. Bakanlık yetkilileri görevde kalmaya devam ederse ailelerin Bakanlık önünde toplanarak eylem yapacağını ve kamuoyunun ciddi bir protesto göreceğini ekledi.

Diğer soruşturmalar ve 'Kartalkaya asla Soma olmayacak' vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeliyle ilgili olarak İdare Mahkemesi'nin dosyayı yeniden incelemeye gönderdiğini, eski valiler hakkında da soruşturmaların sürdüğünü belirten Gültekin, amaçlarının başka evlatların ölmemesi olduğunu söyleyerek 'Kartalkaya asla ve asla Soma olmayacak' ifadesini kullandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 21 Ocak yangınında, Yüksel Gültekin'in çocukları Enes, Bilal, Rümeysa, gelini Sena ile torunları Yusuf Sinanettin, Muhammet Selim, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner'in de aralarında bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 8 yakınını...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebini içeren dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Gültekin, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

