Kartalkaya otel yangını davası: Danıştay Başkanı ve ailelerden adalet çağrısı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını yitirenler, Bolu'da devam eden dava duruşması sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile olayda 4 yakınını yitiren Şaban Filiz ifadelerinde soruşturma süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekti.

Gençbay: Yargılama "eksik" başladı

Duruşma aralarında konuşan Abdurrahman Gençbay, deliller ve soruşturma izinleri nedeniyle yargılamanın defalarca "eksik" başladığını belirtti. Gençbay, işletme sahipleri, otel görevlileri, belediye ve İl Özel İdaresi görevlilerinin dosyada yer aldığına dikkat çekerek, bilirkişi raporunda da belirtildiği halde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hatta o dönemde Bolu'da görev yapmış tüm valilerle ilgili soruşturma izni taleplerinin henüz tam olarak sonuçlanmadığını söyledi.

Gençbay, Danıştay 1. Dairesi'nin soruşturma izni kararlarına yapılan itirazların beklemede olduğunu ifade ederek, "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık Danıştay 1. Dairesinin bu soruşturma izni verme ya da vermeme kararlarıyla ilgili görüşmesini tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz" dedi. Soruşturma izinleri verildiğinde yargılamanın tam anlamıyla devam edeceğini ve verilecek kararın vicdanlarda yerini bulacağını söyledi.

Bazı delillerin değerlendirilmemiş olmasını ve bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni ile iddianame sürecinin tamamlanmamış olmasını gerekçe gösteren Gençbay, mütalaanın erken hazırlandığını savunarak, "Bu organize kötülüğü yapanların, yapanlara yardım edenlerin hepsinin adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Kendisinin hem acılı bir baba hem de bir yargıç olduğunu belirten Gençbay, iddianamede yer alan suç tanımlarının mahkeme tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

Ailelerin tepkisi

Yangında kardeşi Kıvanç ve eşi Burcu ile yeğenleri Kerem ve Pelin Güngör'ü kaybeden Gözdem Güngör Derin, duruşmada bir sanık yakınına yönelik tepki göstererek, "Kardeşimi kaybettiğim için, onurlu bir şekilde öldüğü için çok üzgünüm ama orada sanıkların ablası olmadığım için çok şanslıyım. Oradaki hiçbir sanığın ablası, halası, arkadaşı değilim. 4 kişiyi, hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm. Ama oradaki hiçbir sanığın en yakını olmadığım için çok mutluyum." dedi.

Yangında kızı Burcu, damadı Kıvanç ve torunları Kerem ile Pelin Güngör'ü yitiren Şaban Filiz ise, yaşadıkları zor anları anlatarak, tutuklu sanık şirket yönetim kurulu üyesi Emine Murtazaoğlu'nun otelin sahibi olduğunu belirtti. Filiz, otelde daha önce gözlemlerine dayanan iddiaları aktararak, "Bunlarda ne vicdan var ne utanma, insan değil bunlar. İnsan olsalardı ortaya çıkıp 'Biz yaptık.' derlerdi. Ne hakları var torunlarımın hayatlarını sonlandırmaya. Kızım, daha iyi kaymayı öğrenmeleri için buraya getirdi. Bıktık artık yalan dolandan. Bunlarda insaf, merhamet yokmuş demek ki... Adalet arıyoruz." diye konuştu.

Davada, ailelerin talepleri soruşturma izinlerinin hızlandırılması ve olası tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesi yönünde yoğunlaşırken, duruşma süreci ve hukuki gelişmeler yakından takip ediliyor.