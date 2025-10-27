Kartalkaya Otel Yangını Davası'nda Esas Beyanlar Sunuluyor

Duruşmada Tarafların Esas Hakkındaki Beyanları Alınıyor

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 21 Ocak’taki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı olayla ilgili yargılanan, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin bulunduğu 32 sanıktan 20'si tutuklu bulunuyor.

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel oluşturulan salonda yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları duruşmada yer aldı. Oturum, SEGBİS ile kayıt altına alındı.

Cumhuriyet savcısı, ilk celse sonrası sundukları mütalaayı tekrar ettiklerini bildirdi.

Gençbay Ailesinin Mesajı ve Talepleri

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, adil yargılama beklentilerini yineleyerek davanın eksik başladığını ve 'ihmali bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının pek çok suçlu, zanlı ya da en hafif tabiriyle şüphelisinin' yargılanmadığını savundu.

Gençbay, soruşturma izni verilen kişilerin halen görevde olduğunu belirterek, bu kişilerden bilgi ve belgelerin istenmesini ve derhal tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılmalarını talep etti.

Gençbay, mütalaaya kısmen katıldıklarını aktardı ve şunları söyledi: Otel yöneticileri misafirlerden kimlerin öleceğine, kimlerin yaşayacağına karar vermiştir. Misafirler uyandırılmamış, yangın ikaz sistemi çalıştırılmamıştır. Otelde yangın ikaz sistemi faal değildir. Sorumlu idarelerden birinin görevini yerine getirmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını vurguladı.

Duygulanarak oğlunun ve arkadaşının otelin içine girip misafirlere yardım etmeye çalıştıklarını anlattı: 'Sanık (Emine Murtezaoğlu Ergül) diğer otele gidip muz yiyip, istirahat ederken, oğlum arkadaşı Alp ile tekrar otelin içine girip ateş ve zehirli gazların altında otel misafirlerine yardım etmeye çalışmışlardır. Bu gayretlerinden de 10. katta şehit oldukları tespit edilene kadar geri durmamışlardır.'

Gençbay, verilecek kararın kaybettikleri canları geri getirmeyeceğini ancak adalet ve toplum vicdanı açısından önemli olduğunu belirtti: 'İntikam için bulunmuyoruz. Adalet, adil bir yargılama ve toplum vicdanında kabul edilecek bir karar için buradayız.'

Aileden Serpil Gençbay ise sanıkların en rahat, en sakin kişiler olduğunu söyleyerek dosyanın ağırlaştırılması gerektiğini ifade etti. Anne Gençbay, sanıkların 'olası kast'tan çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini, suskunluklarının iştirak anlamına geldiğini belirtti.

Yakınlarının Avukatları ve Diğer Talepler

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, davayı liyakatsizlik, adam kayırma ve torpillere karşı bir sınav olarak nitelendirdi. Gültekin, liyakat olmadan hiçbir şeyin düzelmeyeceğini vurguladı ve bazı sanıklara ilişkin örnekler vererek eleştiride bulundu: Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, Tanju Özcan ve tutuklu sanık Sırrı Köstereli hakkında değerlendirmeler yaptı.

Gültekin, TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu’ndan davada kimsenin bulunmamasına tepki gösterdi ve mahkemeden taleplerinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi. Mütalaayı kabul etmediklerini belirterek tüm sanıkların 'olası kast'tan cezalandırılmasını talep etti.

Müştekiler ve Savunma Süreci

Müşteki avukatları, sanıklara takdir indirimi uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılma talebinde bulundu ve sanıklara 'olası kast'tan ek savunma hakkı tanınmasını istedi.

Zaman zaman müştekilerin sanıklara tepki gösterdiği duruşma, verilen aranın ardından esasa ilişkin savunmalarla devam ediyor.

Not: Duruşma, taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından sürece ilişkin takiple devam edecek.

