Kartalkaya Otel Yangını Davasında 2. Duruşma Sürüyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dava sürüyor. 19'u tutuklu 32 sanık'ın yargılandığı dosyanın 2. duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda görüldü.

Duruşmada kimler hazır bulundu?

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Talep üzerine mevcut dosyadaki müştekilerin avukatlarına söz verildi.

Müşteki avukatlarının talepleri

Müşteki avukatı Mehmet Eren Turan, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma sürerken esasa ilişkin mütalaanın sunulmasının yargılamaya katkı sağlamayacağını, usul açısından sorun yaratabileceğini belirtti. Turan, sanıkların hukuki durumlarını değiştirecek yeni bir belgenin dosyaya eklenmediğini ifade etti ve tutuksuz sanık Mehmet Salun'un mesaj içeriklerinden tanıkları yönlendirdiğinin anlaşıldığını öne sürdü.

Turan ayrıca, dosyada toplanacak çok sayıda delil bulunduğunu, "Sanıkların delil karartma ihtimali göz önüne alındığında tutukluluklarının devamını, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasını, eksik delillerin toplanmasını, eksiklikler giderildikten sonra mütalaanın verilmesini, Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verildikten sonra hazırlanacak dosyanın bu davayla birleştirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Yakınlarının talebi: Derli toplu yargılama

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, şair Sezai Karakoç’un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti" şiirinden bir bölüm okuyarak duygularını paylaştı ve mütalaanın zamanlamasını eleştirdi. Gültekin, "Tanıklar dinlenilmemiş, evraklar gelmemiş… Biz derli toplu bir yargılama istiyoruz. Hıza gerek yok artık, yangından kaçırılacak malımız kalmadı. 78 canımız cayır cayır yandı. Biz 'Bolu’da, Ankara’da hakimler var' dedirtecek, kamunun vicdanını rahatlatacak bir yargılama istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültekin esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için süre talep etti ve tüm sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını istedi. Diğer müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilmesini, eksik delillerin toplanmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Tanık ifadesi: Otel fotoğrafları

Tanık olarak dinlenen fotoğrafçı Gözde Uludağ, 2015 yılında Grand Kartal Otel’in internet sitesi için Ceyda Hacıbekiroğlu tarafından profesyonel çekim talebi aldığını anlattı. Uludağ, anlaşmayı Hacıbekiroğlu ile yaptığını ve "Bütün süreci Ceyda hanımla yürüttüm. Muhatabımız yalnızca kendisi olmuştur. 'Otelle hiçbir ilişkim bulunmuyor.' şeklindeki ifadeleri benim yaşadığım süreçle çelişiyor. Bundan dolayı kayıtsız kalmak istemedim." dedi.

Tanığın beyanı sırasında Hacıbekiroğlu’nun avukatının "Tanık önceki beyanı nereden biliyor?" sorusu üzerine bazı aileler ayağa kalkıp "Katil Ceyda" diye bağırdı. Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu ise tanık ifadelerine karşı, "2015’te böyle bir çekim yapıldığını hatırlıyorum. Emir bey ve babam 'Otelin fotoğrafları çekilecek, kadın gözüyle bakabilir misin?' dediği için bakmıştım." şeklinde savunma yaptı. Müştekiler Hacıbekiroğlu’nun ifadesinin ardından tekrar "Katil" diye bağırdı.

Mahkeme, duruşmaya ara vererek oturumu 13.30'a kadar erteledi.

