Kartalkaya Otel Yangını Davasında Yakınları ‘Adalet’ Bekliyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler, Bolu'da görülen davanın 2. duruşmasının ardından açıklama yaptı. Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görüldü ve ara kararın açıklanmasının ardından taraflar basın mensuplarına görüşlerini bildirdi.

Ailelerin talepleri ve beklentileri

Uğurtan Doğan, yangında oğlu Mert, gelini Duygu ile torunları Doğa ve Mavi Doğan'ı kaybettiğini anımsatarak, hayatını kaybeden 78 can'ın hepsinin çok değerli olduğunu vurguladı. Doğan, davadan umutlu olduklarını belirterek, "Burada 78 canımız geri gelmeyecek ancak en azından yüreğimize su serpecek. Ama ondan da önemlisi, Türkiye'de emsal olabilecek bir kararın çıkmasını umuyoruz, bekliyoruz." dedi.

Doğan, ayrıca bu davanın işletmeler ve kamu kurumları için caydırıcı bir rol oynayacağını belirterek, "Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili henüz bir dava birleşmesi söz konusu olmadı. Onlarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Onları da umutla bekliyoruz. Sorumluların mutlaka ve mutlaka adil şekilde yargılanıp gereken en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rıfat Doğan, yangında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybettiklerini hatırlatarak, mağdurların büyük bir aile olduğunu söyledi. Ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Yeni giren deliller ışığında ve daha sanık sandalyesine oturmamış diğer sanıkların gelmesiyle mütalaanın değişeceğine veya hakim heyetinin kesinlikle doğru karar vereceğine eminiz. Adaletin yerini bulacağına eminiz. Bu karar sadece içimize su serpecektir." dedi ve 78 can için ömür boyu mücadele edeceklerini ekledi.

Zeynep Kotan, yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybettiğini belirterek, celse arasında mahkemeye sunulan mütalaayı eksik bulduklarını söyledi. Kotan, mütalaada daha önce iddianamede "olası kast"la yargılanması istenen 13 sanığın 7'ye düştüğünü, dosyaya yeni giren deliller bulunduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

Kotan, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri hakkında dava açılmamış olmasını ikinci bir eksiklik olarak nitelendirerek, bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlara ait sorumluların dosyaya dahil edilmemesinin ciddiyetle takip edileceğini ve dosyaların bir an önce birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme kararları ve sonraki duruşma

Mahkeme heyeti ara kararında, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına karar verdi; diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Ayrıca bazı sanıklar için "konutu terk etmeme" ve diğer adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesine karar verildi. Zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre tanındı.

Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek 27 Ekim tarihine ertelendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, davaya ilişkin açıklamada bulundu.