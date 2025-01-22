Kartalkaya Otel Yangını: Sanat Dünyası Ünlülerinin Üzüntü Dolu Paylaşımları

Kartalkaya Otel Yangını'nda Hayatını Kaybedenler Ünlü İsimlerin Üzüntüsünü Derinden Sarstı

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen korkunç otel yangını, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan acıya ortak oldular.

İbrahim Tatlıses ve Farklı İsimlerden Başsağlığı Dilekleri

Sanatçı İbrahim Tatlıses, yangında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılar içinse acil şifalar dileyerek duygularını ifade etti. Tarkan ise, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz," sözleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Ajda Pekkan ve Cem Yılmaz'dan Duygu Yüklü Açıklamalar

Ajda Pekkan paylaşımında, "Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum," dedi. Komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz ise, "Başımız sağ olsun. Felaket haberi olmayan günümüz yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz," diyerek duruma dikkat çekti.

Özcan Deniz ve Engin Altan Düzyatan'dan Acı Mesajlar

Özcan Deniz de "Çok acı, çok. Koskoca şehir yandı, bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Bir otelde yangın merdiveni nasıl olmaz," diyerek şaşkınlığını ifade etti. Engin Altan Düzyatan, yangın felaketinin herkes üzerinde büyük bir etki yarattığını belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün Duygusal Paylaşımları

Barış Arduç, "Akıl almaz bir felaket. Sabır dilemekten başka elden bir şey gelmemesi, üzüntümü daha da arttırıyor. Başımız sağ olsun," ifadesiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Tuba Büyüküstün de yangındaki hayat kayıplarının sorumlularının bir an önce sorgulanmasını ve adaletin yerini bulmasını umduğunu vurguladı.

Duygularını Paylaşan Diğer Ünlüler

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu, Şevval Sam, Ezgi Mola, ve Enis Arıkan gibi birçok ünlü isim, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları paylaşarak, bu korkunç olayın hepimizi derinden etkilediğini ifade ettiler. Yangında can verenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır dilediler.

Yangının sonuçları ve sorumluları merakla beklenirken, sanat camiasının desteği bu acılı süreçte önemli bir yer tutuyor.