Kartalkaya Otel Yangınında 2 Şüpheli Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 21'e Yükseldi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

20 Şubat Tarihinde Tutuklama Gerçekleşti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada, Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlanarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verildi. Böylelikle, tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma çerçevesinde daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.