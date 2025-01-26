Kartalkaya Otel Yangınında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'daki Görkemli Yangın Soruşturmasında Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyeye getirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bu isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Yangının Ardındaki Soruşturma

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 21 Ocak tarihinde gerçekleşen yangının detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Yangın sonrası gözaltına alınan Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz dahil olmak üzere 15 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte olayın sorumlularının belirlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, konuyla ilgili tüm detayları titizlikle inceliyor.