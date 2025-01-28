Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı

Kartalkaya'da Yangın Alarmı: Tutuklamalar Başladı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen şüpheliler hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından soruşturma sürecini başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğine gönderilirken, hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Çocuk Suçlarla İlgili İşlemler Devam Ediyor

Olayda, 18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülmekte olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada gündeme gelen iddialara yönelik olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.