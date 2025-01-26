Kartalkaya Otel Yangınında Gözaltı Kararı: 5 Zanlı Aranıyor

Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Soruşturma Derinleşiyor

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan korkunç yangın sonrası, hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma Kapsamında 5 Şahıs Aranıyor

Soruşturmanın temelinde, mağdur ailelerine yapılan telefon aramalarıyla kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçları yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen bu 5 şahıs için arama ve gözaltı kararı alındı.

Delil Toplama Süreci Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak açık kaynaklardan elde edilen video ve ses kayıtlarının incelemesi devam ediyor. Ayrıca, başka şüphelilere dair tespitlerin de süreceği bildirildi. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara karşı başlatılan soruşturma, toplumda derin yankılar uyandırmaya devam ediyor.