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Kartalkaya Otel Yangınında Hakaret Soruşturmasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelere hakaret eden bir kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:31
Kartalkaya Otel Yangınında Hakaret Soruşturmasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Kartalkaya'da Yangın Sonrası Şok İddia

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı telefonlarla hakaret edildiği iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ciddi bir incelemeye alındı.

Tutuklama Kararı Geliyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri, sulh ceza hakimliğinde tamamlandı. Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettikleri belirlenen M.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki Gelişmeler

Ayrıca, geçmişte 28 Ocak'ta da iki şüphelinin tutuklandığı ve birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada; kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

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