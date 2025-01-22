Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Akişli Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya'daki Otel Yangını Üzüntüyle Anıldı

Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'un Pendik ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Aile üyeleri, Pendik Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze törenine İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve çok sayıda vatandaş katılarak aileye destek oldular.

Cenazeler Defnedildi

Törenin ardından hayatını kaybeden Akişli ailesinin cenazeleri, defnedilmek üzere Orhanlı Mezarlığı'na götürüldü. Yangın, bölgede büyük bir üzüntüye yol açarken, hayatını kaybedenler için dualar yapıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.