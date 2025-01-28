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Kartalkaya Otel Yangınında Tepkileri Artıran Olay: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını istismar eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:35
Kartalkaya Otel Yangınında Tepkileri Artıran Olay: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Üzerine Gelişmeler

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayattan kopanları hedef alan bir şüpheli, Nevşehir'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yangın sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği iddiasıyla dikkat çeken F.A. (20), sosyal medya platformunda hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri paylaştığı ve yakınlarını arayarak acılarını istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı Süreci ve Adliye İşlemleri

F.A.'nın, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Şüphelinin, yangında hayatını kaybedenlerin ve yakınlarının kişisel verilerinin paylaşıldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler ve ailelerine karşı benzer eylemlerde bulunan şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Aksaray'da yaşayan B.M.D. (21), Nevşehir'den F.A. (20) ve Bitlis'ten D.D. (19) isimli kişilerin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın, yangında kayıplarını yaşayan aileler üzerinde neden olduğu travmatik etki, toplumda büyük bir infial yarattı ve hukukun gereğinin yapılması için çağrılar yapıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve...

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve...

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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