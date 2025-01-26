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Kartalkaya Otel Yangınında Tutuklama Sayısı 18'e Ulaştı

Bolu'daki Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:48
Kartalkaya Otel Yangınında Tutuklama Sayısı 18'e Ulaştı

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklamalar Devam Ediyor

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı. Bu gelişme, Kartalkaya'daki otel yangınına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tutuklu Sayısı 18'e Yükseldi

Yangın olayına karıştığı iddia edilen ve gözaltına alınan kişilerin sayısı ise artmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla, tutuklu sayısı 18 olarak belirlenirken, soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili sorumlulukların belirlenmesi için titizlikle çalışmalara devam ediyor.

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