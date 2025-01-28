Kartalkaya Yangında Otel Müdürü, Resmi Kayıtlarda Resepsiyonist Olarak Görünüyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Trajik Yangın

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada önemli detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yangın esnasında Grand Kartal Otel'in müdürü olarak tutuklanan Zeki Yılmaz, resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak göründüğünü ve otel yönetimi ile ilgili sınırlı bir yetkisi olduğunu iddia etti.

Müdürlük İfadesi ve Yangın Anı

Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde, “Ben gayri resmi otel müdürü olarak görev yaptım. Herhangi bir imza yetkim yoktu,” diyerek, oteldeki denetimlerin otel sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras tarafından yürütüldüğünü belirtti. Yangın sırasında otelin 9. katında bulunan Yılmaz, çaresizce yangın merdiveninden aşağı inmeye çalıştığını ifade etti.

Yılmaz, yangınla ilgili şu anı anlattı: “Koridordan ses duymam üzerine uyandım. Hızla odadan çıkarak yangın merdiveninden dördüncü kata indim ancak duman nedeniyle beşinci kata çıkamadım.”

İddialar ve Güvenlik Önlemleri

Otelin güvenlik önlemleri ve türevleri konusundaki yükümlülüklerin otelin teknik personeline ait olduğunu savunan Yılmaz, “Yangın dedektörleri çalışıyordu,” diyerek otelde yangın tatbikatının yapılmadığını belirtti. Yalnızca otelin bazı personelinin başka bir otelde tatbikata katıldığını ifade etti.

Yılmaz, “Oteldeki yangın cihazlarının kontrolü, teknik personel üzerinden yürütülüyordu,” diyerek, “Otelin yangın güvenliği eksikliklerinin son denetimde tespit edilmediğini” vurguladı.

Yetki Eksikliği ve Denetim Süreci

Geçen yıl yapılan denetimlerin detayları hakkında ise net bilgilere sahip olmadığını belirten Yılmaz, “Her ne kadar otel müdürü olduğumu söylesem de tam anlamıyla yetkim yoktur,” diye ekledi. Yılmaz, tatbikatlar ve denetimlerle ilgili raporların ne olduğuna dair bilgisi olmadığını ifade etti.

Yangın olayının ardından, Zeki Yılmaz’ın ifadeleri ve suçlamalar, soruşturmanın seyrini belirlayacak önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yangına dair soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, oteldeki güvenlik önlemleri ve işletme yönetimindeki eksiklikler daha geniş bir cezai sorumluluk tartışmasına zemin hazırlayabilir.