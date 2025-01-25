Kartalkaya Yangını: Bilirkişi Heyeti İncelemesini Tamamladı

Kartalkaya'daki Felaketin İzleri

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı.

İncelemelere Savcılar Katıldı

Yangın sonrası Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, otelde gerçekleştirdiği ikinci incelemede savcılarla birlikte çalıştı. Bugün yapılan detaylı incelemelere jandarma, itfaiye ve AFAD personeli de eşlik etti.

İnceleme süreci sırasında güvenlik önlemleri altında binaya giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat boyunca olay yeri üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından heyet, topladıkları delilleri içeren torbalarla bölgeden ayrıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.