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Kartalkaya Yangını: Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in İfadesi Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki otel yangınında tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:34
Kartalkaya Yangını: Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in İfadesi Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen korkunç otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesine ulaşıldı. Cezai soruşturma kapsamında, Demir'in özellikle Grand Kartal Otel ile olan yazışmalara dair açıklamaları dikkat çekti.

Demir'in İfadesi

Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayarak oteldeki genel eksikliklerden bahsettiğini, Belediye evrakıyla ilgili olarak yardım talep ettiğini belirtti. Bu taleple ilgili olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'le iletişim kurduğunu aktaran Demir, konunun içeriğinden haberdar olmadığını ifade etti.

Yangın Tatbikatı ve Güvenlik Eksiklikleri

Demir, Gazelle Otel'de 2025 yılında yangın tatbikatı yapılmadığını vurgularken, 2023 veya 2024 yıllarında gerçekleştirilen tatbikatların kayıtlara geçtiğini belirtti. Ayrıca Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporunun bulunmadığını ve Turizm Bakanlığı akredite firmalarının her yıl denetim yaptığını söyledi.

Demir, Grand Kartal Otel’in güvenlik eksiklikleri bulunmasına rağmen, otelin denetimlerinin Tahsin Pekcan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını kaydetti. Gazelle Otel yönetiminde bulunan Halit Ergül ve Emir Aras ile olan bağıntısını ise net bir şekilde tanımladığını söyledi. Demir, sedat gülener ile son bir yıldır görüşmediğini de belirtti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, iddialar ve ifadeler ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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