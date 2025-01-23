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Kartalkaya Yangını: Gözaltındaki 11 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçti

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:20
Kartalkaya Yangını: Gözaltındaki 11 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçti

Kartalkaya'da Yangına Dair Gözaltılar Devam Ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını sonrası gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de, önceki gün sabaha karşı başlayan alevler 78 cana mal oldu. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüphelinin sorguları devam ediyor.

Şüpheliler, jandarma ekiplerinin eşliğinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, tekrar jandarma kontrolünde götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ve daha fazla gelişme için takipte kalın.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

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