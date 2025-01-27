DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

Kartalkaya Yangını: Tutuklanan Otel Müdürünün İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in ifadesiyle olayın detayları gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:52
Kartalkaya Yangını: Tutuklanan Otel Müdürünün İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen yangında, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının ardından tutuklanan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde dikkat çeken detaylara yer verdi.

Kadir Özdemir'in İfadesi

Özdemir, Gazelle Otel ve Grand Kartal Otel'deki muhasebe müdürü olarak olay günü saat 02.30-02.40 sıralarında çalışanların kendisini yangın çıktığına dair aradıklarını bildirdi. Olay yerine giderek söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Özdemir, yangın tatbikatı ile ilgili ise Aralık 2023 veya Ocak 2024’te bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ancak yeni sezon için planlarının hayata geçmediğini belirtti.

Ayrıca, otelin eksikliklerine dikkat çektiğini söyleyen Özdemir, yönetimden gelen bilgi üzerine Bolu Belediyesine yangın belgesi başvurusunun iptal edilmesini istediğini kaydetti. Özdemir, "Buna istinaden 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye dilekçenin işleme alınmaması yönünde iptal dilekçesi verdim," dedi.

Bolu Belediyesine Dilekçe Sorunu

Yangın belgesi başvurusunun yanlış yapıldığını fark eden Özdemir, "Aslında amacımız kafe açılması için dilekçe vermekti fakat belediye tüm otelin kontrolü şeklinde hatalı bir dilekçe verildiğini fark ettik," ifadesini kullandı. Özdemir, "Otelin 2007 yılında açıldığını, yangın ruhsatını aldığını ve bunun yanı sıra sürdürülebilir turizm belgesinin yangın ve güvenlik önlemleri ile alakalı olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" dile getirdi.

İtfaiye Denetimi

Özdemir, itfaiye denetiminde tespit edilen eksikliklerin masraflı olduğunu belirterek, bu durumu otelin genel müdürü Emir Aras ile paylaştığını ve iptal dilekçesi verilmesi gerektiğini belirttiklerini ifade etti. İtfaiye raporu sonrasında yapılan denetimlerde otel çalışanlarıyla beraber eksikliklerin masraflı olduğu bilgisini aldığını kaydetti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Yangın sonrası yapılan denetimlerde denetim raporlarının kendisine ulaştığını belirten Özdemir, otelde ~85-90 personelin çalıştığını ve iş güvenliği uzmanlarının bulunmadığını; çünkü otelde doktor ve hemşirelerin görev yaptığını aktardı. Yangın tatbikatının geçen yıl yapıldığını, ancak bu sezon hiç eğitim verilmediğini kaydederek, çalışanların durumundan da bahsetti.

Özdemir'in ifadeleri, Kartalkaya'daki yangının arka planını aydınlatmaya yönelik önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Soruşturmanın seyrinin ise bu beyanatlar doğrultusunda şekil alması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
3
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
4
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
5
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
7
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!