Kartalkaya Yangını: Tutuklanan Otel Müdürünün İfadeleri Ortaya Çıktı

Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen yangında, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının ardından tutuklanan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde dikkat çeken detaylara yer verdi.

Kadir Özdemir'in İfadesi

Özdemir, Gazelle Otel ve Grand Kartal Otel'deki muhasebe müdürü olarak olay günü saat 02.30-02.40 sıralarında çalışanların kendisini yangın çıktığına dair aradıklarını bildirdi. Olay yerine giderek söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Özdemir, yangın tatbikatı ile ilgili ise Aralık 2023 veya Ocak 2024’te bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ancak yeni sezon için planlarının hayata geçmediğini belirtti.

Ayrıca, otelin eksikliklerine dikkat çektiğini söyleyen Özdemir, yönetimden gelen bilgi üzerine Bolu Belediyesine yangın belgesi başvurusunun iptal edilmesini istediğini kaydetti. Özdemir, "Buna istinaden 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye dilekçenin işleme alınmaması yönünde iptal dilekçesi verdim," dedi.

Bolu Belediyesine Dilekçe Sorunu

Yangın belgesi başvurusunun yanlış yapıldığını fark eden Özdemir, "Aslında amacımız kafe açılması için dilekçe vermekti fakat belediye tüm otelin kontrolü şeklinde hatalı bir dilekçe verildiğini fark ettik," ifadesini kullandı. Özdemir, "Otelin 2007 yılında açıldığını, yangın ruhsatını aldığını ve bunun yanı sıra sürdürülebilir turizm belgesinin yangın ve güvenlik önlemleri ile alakalı olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" dile getirdi.

İtfaiye Denetimi

Özdemir, itfaiye denetiminde tespit edilen eksikliklerin masraflı olduğunu belirterek, bu durumu otelin genel müdürü Emir Aras ile paylaştığını ve iptal dilekçesi verilmesi gerektiğini belirttiklerini ifade etti. İtfaiye raporu sonrasında yapılan denetimlerde otel çalışanlarıyla beraber eksikliklerin masraflı olduğu bilgisini aldığını kaydetti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Yangın sonrası yapılan denetimlerde denetim raporlarının kendisine ulaştığını belirten Özdemir, otelde ~85-90 personelin çalıştığını ve iş güvenliği uzmanlarının bulunmadığını; çünkü otelde doktor ve hemşirelerin görev yaptığını aktardı. Yangın tatbikatının geçen yıl yapıldığını, ancak bu sezon hiç eğitim verilmediğini kaydederek, çalışanların durumundan da bahsetti.

Özdemir'in ifadeleri, Kartalkaya'daki yangının arka planını aydınlatmaya yönelik önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Soruşturmanın seyrinin ise bu beyanatlar doğrultusunda şekil alması bekleniyor.