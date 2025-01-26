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Kartalkaya Yangınında Acısı İstismar Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:43
Kartalkaya Yangınında Acısı İstismar Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kartalkaya Yangınında İnsanlık Dışı Saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik yapılan ahlak dışı davranışlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", hayatını kaybedenlerin ailelerine ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşarak acılarını istismar eden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu şahıslar Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir'de yaşayan 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te bulunan 19 yaşındaki D.D. olarak tespit edildi.

Hukukun ve Vicdanın Önemi

Yerlikaya, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ve aramalar ile insanlığa yakışmayan eylemlerin kararlı bir şekilde takip edildiğini belirtti. "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez," diyen Yerlikaya, bu durumun kesinlikle affedilemeyeceğini vurgulayarak, "Bunu yapmaya yeltenenler, sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde de yargılanacaktır," ifadelerini kullandı.

Yakalanan şahıslarla birlikte, tespit edilen diğer kişiler hakkında da soruşturma devam ediyor. Yerlikaya, bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve şahısları yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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