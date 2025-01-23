Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Akademisyene Veda: Cenaze Töreni Yapıldı

Kartalkaya'daki Yangın Felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze törenine, yangından kurtulan eşi Yaprak Yeşilada Yalçın ile kızı Defne Zeynep Yalçın ve birçok yakınları katıldı. Ayrıca, Eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gibi önemli isimler de törende hazır bulundu.

Taziyeleri kabul eden Yaprak Yeşilada Yalçın ve kızı Defne Zeynep, tabutlara sarılarak derin bir üzüntü içinde gözyaşı döktü.

Defin İşlemleri

Cenaze namazının ardından, Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın'ın naaşları, Türk bayrağına sarılarak Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Acı Olayın Ardındaki Gerçekler

Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, ailesiyle birlikte tatil için gittiği otelde, yangın sırasında eşi ve 16 yaşındaki kızı Defne Zeynep dışarı çıkmayı başardı. Uzun süre bekledikten sonra, geri kalanların yangında hayatını kaybettiği haberi ailelerine ulaştı.

Ayrıca, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, 1996-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın oğlu olduğu bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.