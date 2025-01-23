DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Akademisyene Veda: Cenaze Töreni Yapıldı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:36
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Akademisyene Veda: Cenaze Töreni Yapıldı

Kartalkaya'daki Yangın Felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze törenine, yangından kurtulan eşi Yaprak Yeşilada Yalçın ile kızı Defne Zeynep Yalçın ve birçok yakınları katıldı. Ayrıca, Eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gibi önemli isimler de törende hazır bulundu.

Taziyeleri kabul eden Yaprak Yeşilada Yalçın ve kızı Defne Zeynep, tabutlara sarılarak derin bir üzüntü içinde gözyaşı döktü.

Defin İşlemleri

Cenaze namazının ardından, Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın'ın naaşları, Türk bayrağına sarılarak Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Acı Olayın Ardındaki Gerçekler

Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, ailesiyle birlikte tatil için gittiği otelde, yangın sırasında eşi ve 16 yaşındaki kızı Defne Zeynep dışarı çıkmayı başardı. Uzun süre bekledikten sonra, geri kalanların yangında hayatını kaybettiği haberi ailelerine ulaştı.

Ayrıca, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın, 1996-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın oğlu olduğu bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için İstanbul'daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
7
İsrail, ABD'den Lübnan'dan Çekilme Süresi İçin Ek 30 Gün Talep Etti

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları