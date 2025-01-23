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Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Kız İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Müge ve Pera Suyolcu, İzmir'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:12
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Kız İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Boluda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden Müge Suyolcu (41) ve kızı Pera Suyolcu (10), İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

Cenaze töreni, öğle saatlerinde İskele Yahşibey Camisi'nde gerçekleştirildi. Törene aile yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Belediye Başkanı Selçuk Balkan katıldılar. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve oyuncu Cemal Hünal da törene destek verdi.

Törende, aile üyeleri gözyaşları içinde anne ve kızın tabutuna sarıldı. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Müge ve Pera Suyolcu'nun cenazeleri, İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tatil Planı Hayalleri Yıktı

Müge Suyolcu'nun eşi Yavuz Suyolcu, yaşadığı derin acıyı gazetecilere ifade ederek; "İnsanın doğasına yakışan hukuka geçmedikçe, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını hissetmedikçe, hiçbir yerde hiçbir şey değişmeyecek. Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu.” dedi.

Yangınla ilgili olarak ailenin yaşadığı deneyimleri paylaşan Müge Suyolcu'nun eniştesi İsmet Özgenç, yangın alarmının çalmadığını ve kaçış yollarının nasıl işlediğini anlattı. 4. katta çıkan yangın nedeniyle dumanların yukarı çıkması, anne ve kızın binada kalmasına sebep oldu.

Özgenç, ailenin tatili, 4. sınıf öğrencisi Pera ve 8. sınıf öğrencisi Göksel Derin Suyolcu için bir karne hediyesi olarak planladığını belirtti. “Çocukların karneleri çok iyi olduğu için anne ve babası bir hediye olsun diye götürdü. Kayağı çok seviyorlardı.” ifadelerini kullandı.

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