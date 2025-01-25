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Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Feray ve Oya Kanpolat, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:14
Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kartalkaya'daki Yangın Faciası

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Demirci Aksüt Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kanpolat ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Feray Kanpolat, bir yapım şirketinde stil danışmanı olarak çalışırken, kızı Oya ise genç yaşta hayatını kaybetti.

Cenaze namazının ardından, anne ve kızın cenazeleri Kilyos Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. Acılı aile morallerini yüksek tutmaya çalışırken, sevenleri ve dostları da destek vermek amacıyla yanlarında bulundu.

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