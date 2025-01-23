Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin Bartın'da Defnedildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Faciada Hayatını Kaybeden Şevval Şahin Bartın'da Defnedildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki otel çalışanı Şevval Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Törende, baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin gözyaşları içinde yer aldı. Törende baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal katıldı.

Yangın Anında Yaşananlar

Yaklaşık 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlayan Şevval Şahin’in, yangın sırasında babasını görüntülü aradığı ve uzun süren mücadelesinin ardından kurtulmak için bulunduğu 12. kattan atladığı öğrenildi.

Yakınlarından İfadeler

Şahin’in kuzeni Murat Bakır, olay hakkında yaptığı açıklamada, “Ellerimizden bir şey gelmediği için çok üzüntülüyüz. Yangında ihmaller olduğu ortada. İnşallah sorumlu olanlar cezasını alır” dedi. Bakır, son ana kadar umutla beklediklerini belirtirken, “Babasıyla son ana kadar irtibat halindeydi. Yaklaşık yarım saatlik bir görüşmeden sonra telefonda sesi kesilmişti” ifadelerini kullandı.