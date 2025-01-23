DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin Bartın'da Defnedildi

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin, memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:52
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin Bartın'da Defnedildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Faciada Hayatını Kaybeden Şevval Şahin Bartın'da Defnedildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki otel çalışanı Şevval Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Törende, baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin gözyaşları içinde yer aldı. Törende baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal katıldı.

Yangın Anında Yaşananlar

Yaklaşık 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlayan Şevval Şahin’in, yangın sırasında babasını görüntülü aradığı ve uzun süren mücadelesinin ardından kurtulmak için bulunduğu 12. kattan atladığı öğrenildi.

Yakınlarından İfadeler

Şahin’in kuzeni Murat Bakır, olay hakkında yaptığı açıklamada, “Ellerimizden bir şey gelmediği için çok üzüntülüyüz. Yangında ihmaller olduğu ortada. İnşallah sorumlu olanlar cezasını alır” dedi. Bakır, son ana kadar umutla beklediklerini belirtirken, “Babasıyla son ana kadar irtibat halindeydi. Yaklaşık yarım saatlik bir görüşmeden sonra telefonda sesi kesilmişti” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
3
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları