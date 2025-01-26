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Kartalkaya Yangınında Kritik Gelişme: 18 Tutuklama ile Süreç Devam Ediyor

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve iki itfaiye personeli tutuklandı. Tutuklu sayısı 18'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:58
Kartalkaya Yangınında Kritik Gelişme: 18 Tutuklama ile Süreç Devam Ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 21 Ocak'ta meydana gelen trajik olayla ilgili olarak devam ediyor. Yangınla bağlantılı olarak gözaltına alınan şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrasında A.B. isimli iç mimar serbest bırakılırken, Gülener, Coşkun ve Acar, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklanan sayısı toplamda 18'e yükseldi.

Ayrıca, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D.'nin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor. Önceki gözaltılarda, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile birlikte 15 zanlı tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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