Kartalkaya Yangınında Kurtulan Personelin Korku Dolu Anları

Kartalkaya'daki Yangın Faciasından Kurtulanların Anıları

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangından kurtulan otel personeli, yaşadıklarını duygu dolu sözlerle aktardı. Mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan (42), gazetecilere verdiği demeçte, yangının başlangıcında mutfak çalışanı arkadaşının kendilerini uyandırarak "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın" dediğini belirtti.

YANGIN ANINDA YAŞANAN FELAKET

Otelin kayak salonu bölgesinde kaldıklarını ifade eden Urhan, restoran pencerelerinin alev alev yandığını gördüklerini ve dışarıya çıktıklarında yangının büyüdüğünü anlattı. Ayrıca, babasını aradığında, "Yangın var, hemen çıkın," diyerek durumu bildirdiğini aktaran Urhan, babasının üçüncü katta kaldığını ve çıkarken ardında büyük bir patlama duyulduğunu söyledi.

“Tam bir cehennemdi” diyen Urhan, patlamanın ardından dumanların altıncı kata kadar yükseldiğini belirtti. Otel içinde birçok eksik olduğunu ve yangın merdivenlerinin işlevsiz olduğunu vurguladı.

OTELİN BAKIMSIZLIĞI VE YAŞANAN SORUNLAR

Urhan, otelin eski ve bakımsız olduğunu ifade ederek, yangın öncesinde sıkça problemler yaşandığını, otelin hemen her gün bir sorun çıkardığını dile getirdi. Yangın öncesi yerel denetimlerin yapıldığını fakat iyileştirme çalışmalarının yeterli olmadığını vurguladı.

"Geçen yıl denetim yapıldığında, asansörler içerisine kırmızı etiket asıldı ancak yine de kullanılmaya devam etti,” diyen Urhan, otelin içerisinde yangın tüpü gibi önleyici tedbirlerin bulunmadığını ve alarmların çalışmadığına dikkat çekti. Yangının küçük çaplı bir ihbarla başladığını ve yetersiz bir itfaiye aracının hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığını fakat müdahalenin yetersiz kaldığını sözlerine ekledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMAYACAK

Yangında, hayatını kaybeden arkadaşlarının da olduğunu söyleyen Urhan, olayın ardından büyük bir korku ve endişe içinde olduklarını belirtti. "'Bundan sonra buranın yoluna bile girmem, orası artık herkes için kabus gibi bir yer'" diyen Urhan, felaketin ardından yaşadığı travmanın uzun bir süre etkisini sürdüreceğini belirtti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı. Otelin mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan (42), gazetecilere açıklamada bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı. Otelin mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan (42), gazetecilere açıklamada bulundu.