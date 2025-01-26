Kartalkaya Yangınında Tutuklama Talebi: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Sevk Edildi

Kartalkaya'daki Yangın Olayı Hakkında Yeni Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını ile ilgili olarak önemli adımlar atılıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına dair sürdürdüğü soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli İ.A. hakkında tutuklama talep etti.

Gözaltına Alınan İsimler ve Adli Süreç

Yangın sonrası gözaltına alınan Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Bu isimlerin sorguları tamamlanarak tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İç mimar A.B. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D.'nin de savcılık işlemleri devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz dahil 15 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.