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Kartalkaya Yangınında Tutuklanan Elektrikçi Suçlamaları Reddetti

Kartalkaya'daki yangında tutuklanan elektrikçi Hüseyin Özer, yangın güvenliği ile ilgili teknik bilgisi olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:56
Kartalkaya Yangınında Tutuklanan Elektrikçi Suçlamaları Reddetti

Kartalkaya'daki Yangın ve Tutuklamalar

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin tutuklanan elektrikçi Hüseyin Özer, suçlamaları kesin bir dille reddetti. 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.

Suçlamaları Kabul Etmedi

Özer, ifadesinde, "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu sistemleri dışardan taşeron firma üstlenmektedir." diyerek kendini savundu. Ayrıca, sadece verilen görevleri yerine getiren bir elektrikçi olduğunu vurguladı.

Yangın Anı ve Müdahale Süreci

Olaydan saatler önce otelden ayrıldığını belirten Özer, gece 03.30 sıralarında yangın hakkında bilgi aldığını ve hemen ekip arkadaşlarıyla birlikte otelin yolunu tuttuğunu aktardı. "Otelin komple yandığını gördüğümde dumandan etkilendiğim için içeri giremedim, arkadaşlarıma dışarıda yardımcı oldum." şeklinde konuştu.

Elektrikçi Olmadığını Vurguladı

Özer'in avukatı, müvekkilinin sadece basit elektrik işleri yaptığını belirterek, sorumluluğunun sınırlı olduğunu, bu nedenle suçlamaların ona yöneltilmesinin haksız olduğunu savundu.

Yangınla ilgili olarak tutuklanan diğer kişiler arasında işletme sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, ve diğer çalışanlar yer alıyor. Soruşturma devam ediyor.

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