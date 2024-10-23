Kartarpur Koridoru Anlaşması 5 Yıl Uzatıldı

Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın Uzatılması

Pakistan ve Hindistan, Hindistan'dan Sih vatandaşlarının Pakistan'a vizesiz giriş yaparak Sihizm'in en önemli ibadet alanlarından biri olan Kartarpur Darbar Sahib'de hac etmelerine olanak tanıyan Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın süresini 5 yıl daha uzatmayı kabul etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın uzatılması hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık, anlaşmanın Kartarpur Darbar Sahib'in Sih toplumu için ne kadar önemli bir dini mekan olduğunu vurgulayarak, bu adımın Pakistan'ın barış içinde bir arada yaşama konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Kartarpur Koridoru'nun Önemi

Kartarpur Koridoru, Hindistan vatandaşı Sihlerin 2019 yılında iki ülkenin ortak çabasıyla tamamlanan bir proje olarak, Sihizm'in en kutsal yerlerinden biri olan Kartarpur Darbar Sahib'e erişim sağlamaktadır. Bu koridor, Sihlerin dini ibadetlerini vizesiz ve kolayca gerçekleştirebilmeleri için büyük bir fırsat sunmaktadır.