Kartel-4 operasyonunda İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kartelinin liderlerinden Sammy Ali'nin İstanbul'da düzenlenen "Kartel-4" operasyonu sonucu yakalandığını duyurdu.

Kartel-4 operasyonunda İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı elebaşı yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın çıkardığı Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu madde kartelinin liderlerinden Ali'nin, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu. 

Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri gerçekleştirdi. Ali, Üsküdar'da tutuklandı.

Yerlikaya, Ali'nin Almanya'da uyuşturucu işine bulaştığını, uyuşturucu sağladığını, uyuşturucu depolamak için yerler ayarladığını ve uyuşturucunun parasını yönettiğini belirlediklerini söyledi. Yerlikaya suç örgütleri ile mücadelenin sürdürüleceği mesajını paylaştı.

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