Kartepe'de Tiyatro Ziyafeti: Sevgili Yönetmenim ve Dansçı Dede

Kartepe Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yetişkinler için Sevgili Yönetmenim ve çocuklar için Dansçı Dede oyunlarını sahneledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:32
Kartepe'de tiyatro ziyafeti

İki ayrı oyunla kültür-sanat etkinliği

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat programı kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı tiyatro oyunu sahneledi.

Yetişkin seyirciler için sahnelenen "Sevgili Yönetmenim", mizahi dili ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Çocuklara yönelik gösteri "Dansçı Dede" ise eğlenceli sahneleri ve öğretici mesajlarıyla minik izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikler, hem büyüklerin hem de çocukların tiyatro ile buluştuğu bir kültür deneyimi sundu.

