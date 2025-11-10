Kartepe'de Tiyatro Ziyafeti: Sevgili Yönetmenim ve Dansçı Dede

Kartepe'de tiyatro ziyafeti

İki ayrı oyunla kültür-sanat etkinliği

Kartepe Belediyesi, kültür ve sanat programı kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı tiyatro oyunu sahneledi.

Yetişkin seyirciler için sahnelenen "Sevgili Yönetmenim", mizahi dili ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Çocuklara yönelik gösteri "Dansçı Dede" ise eğlenceli sahneleri ve öğretici mesajlarıyla minik izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikler, hem büyüklerin hem de çocukların tiyatro ile buluştuğu bir kültür deneyimi sundu.

KARTEPE BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLAR İÇİN İKİ AYRI TİYATRO OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.