Kartepe'deki Metan Gazı Yangını Devam Ediyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, zemin etüdü sırasında meydana gelen metan gazı yangını sürüyor. Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışması sonrasında yüzeye çıkan metan gazı, yangın çıkararak alevlendi. Olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla bölgede bekletiliyor.

Dün, metro inşaat alanında gerçekleştirilen zemin etüdü çalışmasının 46. metresinde alevlenme yaşandı. İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etti. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, alevlenmenin toprak zemindeki sıkışmanın metan gazını ortaya çıkardığı sonucuna varıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, ancak bölgedeki durumun endişe verici bir duruma yol açmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir," ifadesine yer verildi.