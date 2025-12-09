Kartepe Kuzuyayla'ya Kar Yağdı
Kuzuyayla'da gece saatlerinde kar yağışı
Kocaeli’nin kış turizm merkezlerinden Kartepe'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarının düşeceği yönündeki tahminlerinin ardından, ilçenin zirvesinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.
Yağışın etkisini yitirdiği bölgede hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yağış anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Kuzuyayla’ya rahmet yağıyor, bereketli olsun" notuyla paylaştı.
KOCAELİ'NİN KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN KARTEPE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.