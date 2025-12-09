DOLAR
Kartepe Kuzuyayla'ya Kar Yağdı

Kartepe'nin Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gece kar yağışı görüldü. Meteoroloji uyarısı sonrası zirvede yağış, hava 8 derece; Başkan Büyükakın görüntü paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:00
Kuzuyayla'da gece saatlerinde kar yağışı

Kocaeli’nin kış turizm merkezlerinden Kartepe'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarının düşeceği yönündeki tahminlerinin ardından, ilçenin zirvesinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

Yağışın etkisini yitirdiği bölgede hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yağış anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Kuzuyayla’ya rahmet yağıyor, bereketli olsun" notuyla paylaştı.

