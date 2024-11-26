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Kartepe Teleferiği'nde Kar Yağışı Altında Kurtarma Tatbikatı

Kartepe Teleferiği'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kar yağışı altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:18
Kartepe Teleferiği'nde Kar Yağışı Altında Kurtarma Tatbikatı

Kartepe Teleferiği'nde Güvenli Kurtarma Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe Teleferiği'nde kar yağışı eşliğinde başarılı bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat, yüksekte güvenli çalışma yöntemlerinin pekiştirilmesi amacıyla yapıldı.

Belediyeden alınan bilgilere göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin acil durum hizmeti verebilmek için sürekli olarak bilgi birikimini artırmayı hedefliyor. Son teknolojiye sahip araç ve ekipmanlarla hizmet veren itfaiye ekipleri, personel kalitesini yükseltmek için düzenli eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor.

Acil Durum Eğitimleri

Teleferikte olası acil durumlar için gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye personeline yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi. Tatbikat, Kuzuyayla İstasyonu'nda yoğun kar altında yapıldı.

Tatbikat sırasında, itfaiye ekibi iki direk arasında mahsur kalan kabinde bulunan kişileri kurtarmak için taşıma telleri kullanarak kabine ulaştı. Ekipler, gerekli önlemleri alarak kabin içerisinde kalanları başarıyla tahliye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe teleferiğinde yüksekte güvenli çalışma ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe teleferiğinde yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe teleferiğinde yüksekte güvenli çalışma ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kartepe teleferiğinde yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı.

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